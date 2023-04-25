الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع اقتراب موعد عقد امتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي يسبق موعدها بدء العمل بالتوقيت الصيفي، يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفي.

وبحسب تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، فقد تقرر عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر يونيو 2023، على أن تستمر على مدار شهر كامل.

ويختتم طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات المقررة عليهم بحلول يوم الخامس عشر من شهر يوليو 2023، وذلك على مستوى طلاب المدارس العامة والخاصة ومدارس المتفوقين وطلاب الثانوية العامة من المكفوفين والصم والبكم.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر تطبيق نظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من آخر جمعة في شهر أبريل 2023، وبناء على قرار مجلس الوزراء فإنه سيتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة.

ويضع هذا القرار طلاب الثانوية العامة في حيرة من أمرهم حول موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفي.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفي

سيتم اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، تقديم الساعة بواقع 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة الثانية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة صباحًا.

ويجب على الطالب تقديم ساعته الشخصية وساعة هاتفه الشخصي بواقع 60 دقيقة كذلك؛ لأن الاستمرار على العمل بنظام التوقيت القديم سيضعك في أزمة، نظرًا لاختلاف توقيتك ساعتك الخاصة عن التوقيت المعمول به في عموم محافظات الجمهورية.

مع العلم أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفي، سيبدأ كما هو في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولكن ما يتوجب عليك القيام به هو إعادة ضبط الزمن في ساعاتك الشخصية.

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