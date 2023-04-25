الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظات القاهرة والمنيا والبحيرة

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 والتي تختلف من محافظة لأخرى وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 لمحافظات القاهر والمنيا والبحيرة. 

جدول امتحانات أولى إعدادي البحيرة 2023

يبدأ جدول امتحانات أولى إعدادي البحيرة يوم  الأحد 7 مايو: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا، ثم الاثنين 8 مايو: امتحان العلوم من الساعة 8 حتى 10 صباحًا، و امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 10:15 حتى 12:15 مساءً . 

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ثم امتحان يوم الثلاثاء 9 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى 10 صباحًا، امتحان التربية الفنية من الساعة 10:15 حتى 12:15 مساءً، ويوم الأربعاء 10 مايو: امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا، وامتحان الحاسب الآلي من الساعة 10:15 حتى 11:15 مساءً، ويوم الخميس 11 مايو: امتحان الهندسة من الساعة 8 حتى 10 صباحًا، امتحان التربية الدينية من الساعة 10:15 حتى 11:45 مساءً.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المنيا 

يوم السبت الموافق 6 مايو: مادة اللغة العربية ، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

يوم الأحد الموافق 7 مايو: مادة اللغة الأجنبية ،  مادة التربية الفنية .

يوم الاثنين الموافق 8 مايو  مادة العلوم ،  مادة الهندسة .

يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو مادة الجبر ، مادة التربية الدينية .

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو  مادة الدراسات الاجتماعية ، مادة التربية الرياضية .

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي عابدين القاهرة 

يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي عابدين القاهرة ، يوم الخميس الموافق 5 يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، و يوم الأحد الموافق 8 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء.

يوم الإثنين الموافق 9 يناير المقبل، امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء الموافق 11 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

الخميس الموافق 12 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم.

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