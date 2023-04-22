جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

يبحث العديد من المواطنين عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، حيث أعلنت الوزارة عن جدول الامتحانات للشعب العلمية والأدبية فى هذا السياق تنشره الدستور كاملا حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 12 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 الشعبة الادبية

- الاثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

بداية من يوم ١٨ يونيو، تبدأ امتحانات المواد الرسمية

- الأحد 18 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مواد الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 الشعبة العلمية

الثلاثاء 13 يونيو: موعد امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 18 يونيو: موعد امتحان اللغة العربية لجميع الشُعِب.

الثلاثاء 20 يونيو: موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشُعِب.

الأحد 25 يونيو: موعد امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

الأحد 2 يوليو: موعد امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو: موعد امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو: موعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع شعب الثانوية العامة 2023.

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 10 يوليو: موعد امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو: الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر، والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.