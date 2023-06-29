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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يتابع الطلبة بقلق موقف امتحان الثانوية العامة بعد عيد الأضحى حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023، الأحد المقبل 2 يوليو 2023، وذلك بعد انتهاء عيد الأضحى، وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات الفيزياء للثانوية العامة 2023

وتوضح وزارة التربية والتعليم  لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم شكل وتوزيع درجات امتحان الفيزياء قبل بدأ الامتحان الذي ينعقد الاحد المقبل.

وقامت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بتحديد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وقد تم تحديد 56 درجة للأسئلة الموضوعية، وكذا عددها 56 سؤال وبذلك يكون كل سؤال له درجة واحدة وتم جمع درجات الأسئلة المقالية ودرجات الأسئلة الموضوعية يكون المجموع الكلي 60 درجة لمادة الفيزياء.

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 "علمي / أدبي"

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

 استمرار امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال إجازة عيد الأضحى والتي بدأت  الثلاثاء 27 يونيو الجاري، حتى الأحد 2 يوليو طبقا لبيانات وزارة التعليم.

وذكرت الوزارة  أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام  خارج تلك الإجازة، وأن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

يذكر أن  عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 783025 طالب وطالبة، مقسمين إلى 276211 طالب وطالبة مسجلين بالشعبة الأدبية، و 391671 مسجلين بشعبة علمي علوم، و 98658 مسجلين بشعبة علمي رياضة، وإجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام في المستشفيات إلى 34 طالبا وطالبة، وفي مراكز التأهيل إلى 80 طالبا، ووصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبا وطالبة.

وتواصل وزارة التربية والتعليم كتابه امتحانات الثانوية العامة بجميع شعبها في المحافظات.

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