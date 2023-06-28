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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تنفى صحة عينات تصحيح مواد الثانوية العامة المتداولة على فيسبوك

امتحانات
امتحانات

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجدية على تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وأفادت مصادر داخل غرفة العمليات المركزية بأنه سيتم بدء تصحيح اختبار الكيمياء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم لـ"الدستور"، أن كل ما ينشر عن العينات العشوائية بشأن المواد غير صحيح ولم تصدر وزارة التربية والتعليم أى بيان رسمى خاص بالنتائج العشوائية للمواد التى تم امتحانها من قبل سواء اللغة العربية أو اللغة الأجنبية الثانية أو الكيمياء.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح الامتحانات بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

كما أشار الوزير إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

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