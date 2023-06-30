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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2023.. توزيع درجات امتحان التاريخ

أرشيفية
أرشيفية

ساعات قليلة تفصلنا عن أداء طلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبة الأدبية، لأداء امتحان مادة التاريخ لعام 2022/2023، يوم الأحد المقبل، فور العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد القادم 2 يوليو 2023، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

نستعرض خلال التقرير التالي عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

- 40 سؤال عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 

- 6 أسئلة عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين 

- 46 سؤال المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد   

- 4 أسئلة عدد الأسئلة المقالية بدرجتين

- 4 أسئلة العدد الكلي للأسئلة المقالية   

توزيع درجات امتحان التاريخ 2023

- 52 درجة إجمالي مجموع درجات أسئلة الاختيار من متعدد 

-  8 درجات إجمالي مجموع درجات الأسئلة المقالية

- 60 درجة مجموع درجات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ويستكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحانات عقب العودة، من اجازة عيد الاضحي المبارك، بإداء الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية) .

ويوم الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، والخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لمدة ثلاث ساعات.

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والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات، والثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

ويختتم الطلاب، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

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