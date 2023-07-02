آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

تتزايد معدلات البحث حول اخر الاخبار العاجلة حول امتحانات الثانوية العامة لشعبتى العلمى والأدبى ٢٠٢٣، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

أخر المستجدات حول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣

قبل امتحان الفيزياء والتاريخ .. بماذا أوصت التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣؟

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت على استكمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك اليوم الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.

بداية الدخول للجان فى الثامنة والنصف صباحا

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعطى أوامر بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة ٨:١٥ صباحا، وأهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب الوصول مبكرًا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.

التزام الهدوء



وجه حجازي طلاب الثانوية العامة بضرورة التزام الهدوء والانضباط داخل اللجان، والتأكد عند تظليل دائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت لنفس رقم السؤال مع الالتزام بالمساحات المخصصة لإجابات الأسئلة المقالية.

التأكد من بيانات التلاميذ

وشدد على تدقيق تدوين بيانات الطلاب ونموذج الأسئلة والتأكد من تدبيس ورقتي الإجابة البابل شيت مع ورقة الأسئلة المقالية.

منع المحمول داخل اللجان

وحذر الوزير من حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش حرصًا على مستقبلهم.

قبل بدء الامتحان ..تنبيهات

ووجه حجازي بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق.

وأكد الوزير أن أعمال تصحيح الامتحانات تسير بشكل جيد وبالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

اتاحة نماذج الأسئلة والإجابة

كما أشار الوزير إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

إجراءات لمنع الغش

وأكد حجازى اتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أية أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات- ساعات سمارت أو إلكترونية»، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

توجيهات وزارة

ووجه الوزير بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا بتسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان.

وأكد الوزير بأن يتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.