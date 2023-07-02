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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ.. اليوم

طلاب
طلاب

يؤدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة 2023 ( الشعبة العلمية) امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، حسب الجدول المعتمد، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة.

 

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت توجيهات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، وجاءت توجيهات الوزارة كالتالي:

 

1- فتح أبواب اللجان بداية من الساعة ٨.١٥ صباحا.
2- وصول طلاب الثانوية العامة 2023 مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة.
3- الانتهاء من كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ١٠ دقائق.


المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:


- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

ويختتم  الطلاب يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بمواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

إجراءات التفتيش الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العلوم والتكنولوجيا الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية امتحان مادة التاريخ امتحانات الثانوي امتحان مادة الفيزياء

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