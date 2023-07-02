بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، في سادس أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، بإجمالي 780 ألفا و25 طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحانا الفيزياء والتاريخ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).