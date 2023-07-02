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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

بدء توافد طلاب الثانوية
بدء توافد طلاب الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة 2023، في سادس أيام الامتحانات، لأداء امتحان مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، بإجمالي 780 ألفا و25 طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية.

ومن المقرر أن يبدأ امتحانا الفيزياء والتاريخ الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

2022 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية الفيزياء والتاريخ الفلسفة والمنطق امتحانات الدبلوم امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي امتحان مادة الفيزياء

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