الفيزياء والتاريخ "بعبع" أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

حالة من الرعب والقلق انتابت عددًا من أولياء الأمور صباح اليوم الأحد عقب انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، من أمام لجان مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، خاصة أن الكثير يعتبرون مادتي التاريخ والفيزياء هما "بعبع" الثانوية العامة الحقيقي.

تقول سمر سعيد، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن مادة التاريخ لا تقل صعوبة عن مادة الفيزياء وكلتاهما تعتبران هما الأصعب في امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبها، أوضحت أميرة محمد، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة نور المعارف، أنه بمرور امتحان اليوم سوف ينزاح حمل كبير من على عاتق الطلاب وأولياء الأمور، كونهما هما الأصعب في مواد الثانوية العامة.

وأضافت نهى طارق، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة نور المعارف، أنه بمجرد مرور امتحان اليوم سوف يخفف الكثير من الضغط عن الطلاب كونهم الأكثر صعوبة، لافتة إلى أن العيد لم يمر على طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان اليوم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.