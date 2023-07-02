ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفيزياء والتاريخ "بعبع" أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

طلاب
طلاب

حالة من الرعب والقلق انتابت عددًا من أولياء الأمور صباح اليوم الأحد عقب انطلاق امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، من أمام لجان مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، خاصة أن الكثير يعتبرون مادتي التاريخ والفيزياء هما "بعبع" الثانوية العامة الحقيقي.

تقول سمر سعيد، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن مادة التاريخ لا تقل صعوبة عن مادة الفيزياء وكلتاهما تعتبران هما الأصعب في امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبها، أوضحت أميرة محمد، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة نور المعارف، أنه بمرور امتحان اليوم سوف ينزاح حمل كبير من على عاتق الطلاب وأولياء الأمور، كونهما هما الأصعب في مواد الثانوية العامة.

وأضافت نهى طارق، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة نور المعارف، أنه بمجرد مرور امتحان اليوم سوف يخفف الكثير من الضغط عن الطلاب كونهم الأكثر صعوبة، لافتة إلى أن العيد لم يمر على طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان اليوم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

إحدي أولياء الأمور الثانوية العامة 2023 الثانوية العام الثانوية العامة الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للتوصل لوالدة الرضيعة المعثور عليها بصندوق قمامة فى رمسيس

بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

فى ولاية ثانية.. الهلال السعودى يعلن رسميًا تعاقده مع خورخى خيسوس لتدريب الفريق

الروائى ناصر عراق يلتقى بكُتّاب الإسكندرية فى قصر ثقافة الشاطبى

وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ لمراكز التوزيع

فتح أبواب اللجان الامتحانية أمام طلاب الثانوية.. وبدء إجراءات التفتيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود