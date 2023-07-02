الفيزياء تبشر طلاب الثانوية العامة 2023: "عكس التوقعات"

انتهى طلاب وطالبات الثانوية العامة من أداء مادتي التاريخ لشعبة الأدبي و الفيزياء لشعبة العلمي، اليوم الأحد، في أول الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٣.

و تباين آراء طلاب الثانوية العامة عقب انتهائهم من امتحان مادة الفيزياء، وذلك عقب انتهاء إجازتهم في عيد الأضحى المبارك.

آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم

محافظة مطروح

وقال سعد أحمد طالب الثانوية العامة الشعبة العلمية خلال حديثه لـ"الدستور، إن امتحان مادة الفيزياء 46 سؤالًا 2 مقالي و 44 اختياري وهناك بعض الأسئلة تحتاج لتفكير " الامتحان كويس وأفضل من الكيمياء "

محافظة القاهرة

وعقب انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أشاد طلاب الشعبة العلمية بامتحان مادة الفيزياء، الذي جاء سهل ومباشر وبسيط.

وقالت علا محمد، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية، إن الامتحان كان سهلًا ومباشرًا، وهذا الأمر كان مفاجئا للجميع.

.وقالت سمر احمد، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية، إن الامتحان هو عيدية الوزراة لنا بعد العيد، مشيره:" عيدية فعلا تعوضنا عن امتحان الكيمياء.

وقال هاني صلاح طالب الثالث الثانوي الشعبة العلمية، كان إلى حد ما مقبولا فهو في مستوى الطالب المتوسط وكان يحتوي على أسئلة سهلة وأخرى تحتاج إلى المزيد من التفكير والتأني لكنه وجد أن الوقت لم يكن كافيا لزمن الإجابة فبعض المسائل كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت والمراجعة للتأكد منها، مشيرًا إلى أن الطلاب عانوا من صعوبة مادة الكيمياء فبالتالي كانوا يعملون ألا يفرطوا في أي درجة خلال امتحان اليوم والامتحانات المقبلة.

وأعرب طلاب شعبة العلمي عن سعادتهم البالغة بامتحان الفيزياء الذي فاق التوقعات وأكد محمد حسن، طالب بشعبة العلمي أن امتحان الفيزياء كان سهلًا، ويمكن القول عليه بأنه جاء تعويضًا الكيمياء.

وقالت علا عامر، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية إن امتحان مادة الفيزياء كان سهلًا وبمستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى أن الوقت كان كافيا لإنجاز جميع الأسئلة ومراجعتها.

وأضافت مها راشد، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية، أن أسئلة امتحان الفيزياء كان معظمها من التوقعات التي تم مراجعتها على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على أن كان هناك بعض التركات ولكن تم إنجازها سريعاً.

آراء الطلاب في امتحان الفيزياء اليوم

أوضحت أمنية كريم، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية، أن امتحان الفيزياء كان تعويضا عن امتحان الكيمياء والذي كان غاية في الصعوبة وتسبب في انهيار كثير من الطلاب، مشيرة إلى أن الامتحان كان متوسطا به بعض الأسئلة السهلة وغيرها تحتاج تفكير.



محافظة المنوفية

أكدت الطالبة مارينا ملاك، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية، أن امتحان مادة الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط ولكن لا يخلو من الصعوبة، وأضافت أنها كانت تعتمد على المجاميع الدروس وانها بعد امتحان الكيمياء تتمنى أن تلتحق بكلية جيدة بعد أن كانت تتمنى أن تدخل كلية الصيدلة.

وإضافة الطالبة ناهد، طالبة الثالث الثانوي الشعبة العلمية، أن امتحان الفيزياء كان بالنسبة لها به صعوبة كبيرة ولم تستطيع الحل وأنها كانت تعتمد على المجموعات وتحلم بدخول كلية الصيدلة.

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