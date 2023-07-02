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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى منذ قليل امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ لطلاب الشعبين العلمية والأدبية بالثانوية العامة في سادس أيام امتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023.

كان قد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بالإضافة لعدد من استراحات المعلمين.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية عمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وحرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير  على مستوى أداء الطلاب فى الامتحان، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات. 

وشدد الوزير على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكترونى بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وخلال تفقده لجان المدرستين، أكد الوزير أنه وجه بمنح العاملين بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم: وذلك نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية، ونظرًا لاستمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما تفقد الوزير والمحافظ استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بمجمع مدارس عادل الصفتى، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح ٢٦٢٨ طالبا من بينهم ١٠٩٦ طالبا بالشعبة الأدبية و١٥٣٢ طالبا بالشعبة العلمية من خلال ١٣ لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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