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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وكيل تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من الفيزياء والتاريخ

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ترأس المهندس على عبدالرءوف، وكيل التربية والتعليم بدمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وكامل أعضاء اللجنة، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب وللمعلمين القائمين بالملاحظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوية العامة بانتظام.

واستؤنفت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة فى مدارس دمياط، وأكد "عبدالرءوف" أنه يؤدي الامتحانات اليوم 8454 طالبا وطالبة بشعبتي علمى علوم وعلمي رياضة في مادة الفيزياء، و4486 طالبا بالشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك داخل 40 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة، ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، المستمرة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

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