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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة إغماء على سلم مدرسة زهراء حلوان عقب امتحانى الفيزياء والتاريخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حالة من التوتر انتابت الطلاب وأولياء الأمور أمام مدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية؛ بسبب حالة إغماء لطالبة تُدعى "مريم" على سلم المدرسة.

وتدخل المسئولون عن اللجنة لطمأنة أولياء الأمور على الفتاة، والتي ظهرت أمام والدتها لطمأنتها عليها.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، يوم الإثنين الموافق١٢ يونيو الماضي، بكل محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية وتتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

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