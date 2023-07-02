موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل جاليا بالتزامن مع انعقاد الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية حيث تتم عملية التصحيح في وقت موازي للامتحانات لاختصار وقت إعلان النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 حتى الآن ولكن عادة ما يتم اعتمادها خلال أسبوعين فقط من انتهاء الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك في أول شهر أغسطس 2023 على أعلى تقدير حيث يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي.

يذكر أن امتحانات طلاب الثانوية العامة قد انطلقت في كافة محافظات الجمهورية يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وخضع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعديد من المواد الدراسية خلال الفترة الماضية وحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

رابط إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023

عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية يتم نشر نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة نتائج الطلاب

تحديد شعبد الطالب الدراسية (علمي، أدبي)

كتابة بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل

تسجيل رقم جلوس الطالب المستعلم بدقة

الضغط على كلمة استعلام

ظهور القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023

عقب إعلان النتيجة رسميا لكافة الطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الحد الأدني للقبول للكليات في المرحلة الأولى من التنسيق في كافة محافظات الجمهورية وموعد التقديم وتسجيل الرغبات لطلاب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) وغالبا من يكون عقب إعلان النتيجة بأيام.