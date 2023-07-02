يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الإنترنت والذي أصبح ميسرًا بعد اعتماد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الرقمي في التيسير على المواطنين في إجراء الخدمات الحكومية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

نعرض في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الشركات الموزعة للكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الموزعة للكهرباء من خلال هذا الرابط:

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

يقدم الرابط التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاستعلام عن الفواتير من الشركات الموزعة وهي:

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركه مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

من شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هذا الرابط

https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

ثم أدخل الرقم الآلي الخاص بك

وهو الموجود أسفل الاسم مباشرة

مع العلم أنه يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء بالاتصال على رقم 121

http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة مصر لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي

https://ueedc.com/autocode

ثم كتابة الكود الالكتروني من اليسار الي اليمين المطبوع على الايصال

الضغط على كلمة استعلام

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

يرجى العلم أنه تم تطبيق زيادة جديدة في شرائح الكهرباء منذ بداية يوليو الجاري وتكون أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات 58 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات سعرها 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات سعرها 83 قرشًا.