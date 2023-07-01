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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

الخط الأرضي
الخط الأرضي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية علي الانترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023.

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن  موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، وكيفية سدادها.

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2023

من المقرر قيام الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت 15 يوليو 2023 علي أن يتم اتاحت سدادها لمدة شهر بدون اي غرامة تأخير حتي يوم الاثنين 15 اغسطس.

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل الي استقبال   فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد للمشتركين عن شهر يونيو 2023


رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي


وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات علي مستوي الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يومًا، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023


استعلام فاتورة التليفون الأرضي.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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