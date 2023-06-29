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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد للمشتركين عن شهر يونيو 2023

فاتورة الغاز بتروتريد
فاتورة الغاز بتروتريد

مع بداية انتهاء شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد خوفًا من دفع غرامة، ولتسديد الفواتير المتأخرة، حيث يبحث آلاف من المواطنين عن كيفية تسجيل قراءة العداد، بالإضافة لسداد الفاتورة إلكترونيا.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز.

وتقدم شركة بتروتريد petrotrade، هي إحدى الشركات التابعة بوزارة البترول والثروة المعدنية، حوالي 15 طريقة لعملائها للقيام بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وأيضًا سداد الفاتورة وهي:

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طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفاتورة

  1. وعن طريق الموقع الرسمي للشركة على الانترنت من هنا.
  2. أو عن طريق تطبيق الشركة على التليفون المحمول، الذي سيتم تحميله عبر موقع الشركة.
  3. وعن طريق التليفون الأرضي في مكاتب خدمة العملاء بكل منطقة تابع لها العميل، وكما هو يكون مطبوع على الفاتورة.
  4. وسيتم إبلاغ القراءة وتكون عن طريق مركز الاتصال المركزي من خلال أي محمول أو خط أرضي على رقم 17169.
  5. وسيتم إبلاغ القراءة والسداد ويكون عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاريف وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.
  6. وسيتم إبلاغ القراءة والسداد عبر ماكينات الصرف الآلي ببنك مصر وبنك بلوم وفي البنك الأهلي المتحد.
  7. سيتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.
  8. يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.
  9. يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الانترنت.
  10. يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم 09000757 أو المحمول على رقم 5727.
  11. يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
  12. ويتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.
  13. وسيتم إبلاغ القراءة من خلال كتابتها وتركها على باب المنزل أو عبر استخدام الاستيكر الخاص بالشركة والذي يتم لصقه على باب المنزل سنويًا ومقسم شهريًا.
  14. وسيتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال تطبيق بتروميتر على المحمول الذي سيتم يستخدم كاميرا الموبايل بقراءة العداد والمتوفر على المتجرين في بلاي ستور وأب ستور.
  15. وسيتم إبلاغ القراءة والسداد عبر كشك الخدمة الذاتية المتواجد ببعض المناطق.
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