طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد للمشتركين عن شهر يونيو 2023

مع بداية انتهاء شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد خوفًا من دفع غرامة، ولتسديد الفواتير المتأخرة، حيث يبحث آلاف من المواطنين عن كيفية تسجيل قراءة العداد، بالإضافة لسداد الفاتورة إلكترونيا.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز.

وتقدم شركة بتروتريد petrotrade، هي إحدى الشركات التابعة بوزارة البترول والثروة المعدنية، حوالي 15 طريقة لعملائها للقيام بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وأيضًا سداد الفاتورة وهي:

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفاتورة