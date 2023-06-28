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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.. تعرف عليها

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات والمستندات المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وترصد "الدستور" في السطور التالية المستندات المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على النحو التالي:

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية.

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3 - صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند أو موافقة اتحاد الشاغلين).

6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).

7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام، وإيصال المساهمة في شبكة الغاز مسدودة بالجهاز).

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