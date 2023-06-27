انخفاض سعر الغاز لـ 2.867 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، خلال جلسات اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا لتحقق 2.867 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

فيما كشفت تقارير انه من المرجح أن تؤدي الظروف المناخية الأكثر دفئًا خلال موسم الصيف إلى زيادة مشتريات السلع المبردة، كما سيسلط تقرير المخزون القادم من وزارة الطاقة الامريكية مزيدًا من الضوء على مستويات العرض والطلب، ومن ناحية أخرى تشير التقارير لزيادة كبيرة في العرض قادر على الاستمرار ، مما قد يؤدي إلى بعض الجوانب السلبية.

وتقول تقارير إن النرويج، باعتبارها المنتج الرئيسي للغاز في أوروبا، لديها عمليات إغلاق وانقطاع في الإمدادات، مما ساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار ويتم دعم الأسعار أيضًا من خلال هشاشة العرض النرويجي، التي شهدت إغلاق محطة تصدير “همرفيست” للغاز الطبيعي المسال منذ 31 مايو بسبب تسرب وتسريع أعمال الصيانة في مصنع المعالجة لمدة شهر واحد.

وأوضحت تقارير أن أسعار الغاز الطبيعي القياسية في أوروبا، انعكست على الأسعار العالمية والآسيوية للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة، وقد ارتفعت الأسعار في أوروبا في الأسبوعين الماضيين بسبب انقطاع الخدمة والصيانة في مصانع معالجة الغاز في النرويج، والتي تعد الآن أكبر مورد منفرد للغاز إلى أوروبا بعد أن قطعت روسيا عمليات التسليم للعديد من عملاء الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا