رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد والذي أصبح ميسر بعد دعم الدولة ووزارة الكهرباء للتحول الرقمي لتيسير على المواطنين للحصول على خدمات المرافق والاستعلام عنها بكل سهولة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023



نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وفق الشركات المتاحة للكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يكون من موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموجود هنا

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

والذي يوفر رابط الوصول إلى شركات الكهرباء التابع لها منطقتك وهي





• شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.

• شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

• شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

• شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

• شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

• شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

• شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

• شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

• شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.



ثم اختيار الشركة التابع لها منطقتك السكنية واتباع الخطوات الموجودة للاستعلام.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 2023



تفتح صفحة جديدة تطلب البيانات التالية

المحافظة

الهندسة

المنطقة

اليومية

الحساب

الفرعي



مع العلم أن إبلاغ قراءات العداد يكون من يوم 10 إلى يوم 15 من كل شهر كما هو موضح بالموقع.





شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 2023







اختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها



اختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد منزلك أو مشروعك).

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الضغط على إظهار الفاتورة.

سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.



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