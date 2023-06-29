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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بطرق السداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة معرفة  فاتورة التليفون الأرضي بشكل أسهل، حيث أتاحه الشركة المصرية للاتصالات طرق بسيطة للتعرف على الفاتورة بشكل إلكتروني من خلال رقم الهاتف الخاص. 

فاتورة التليفون الأرضي 2023 برقم الهاتف المنزلي

يمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال بعض من الطرق، منها رقم 19777 ضمن الخطوط الأرضية أو الاستعلام عبر الدخول لموقع الشركة الخاص.

سداد فاتورة الخط الأرضي

توفر الشركة المختصة الكثير من الخدمات العاملة على تسهيل إجراءات معرفة الفواتير وسدادها و يمكن الدفع من خلال بعض من الطرق ومنها:

1- يمكن السداد عبر فودافون كاش أو من خلال خدمات سداد.

2- من خلال أي تي إم والدخول لدفع الفواتير أو سدادها.

3- خدمة فوري وعبر السنترالات التابعة للشركة أو مراكزها.

4- عبر الموقع الإلكتروني للشركة الخاص أو عبر مكاتب البريد المنتشرة كافة الأماكن.

سداد فاتورة الأرضي من فوري

يمكن سداد فاتورة الأرضي من فوري من خلال اتباع الخطوات الأتية:

1- الدخول لموقع فوري والنقر على مدفوعاتي.

2- اضغط على عملية جديدة واضغط بعد ذلك على الاتصالات والإنترنت.

3- اختر كلمة وي ثم خدمات محلية لشركة الاتصالات المصرية.

4- بعد ظهور الفاتورة تقم باختيار طريقة الدفع إو السداد.

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بطرق السداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023

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