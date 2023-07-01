تجنب انقطاع الخدمة.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

أوقفت الشركة المصرية للاتصالات خدمة التليفون الأرضي عن المتخلفين عن سداد فاتورة أبريل يوم 15 يونيو وبالتالي يبحث من توقفت لديهم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، حتى لا يتكرر الانقطاع ومن ثم تصدر البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، محرك البحث جوجل.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

يتسأل ملايين المصريين كل 3 شهور عن طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لارتباطها بالإنترنت المنزلي وذلك بالتزامن مع قرار الشركة المصرية للاتصالات بتحويل 2 مليون من مشتركي التليفون الأرضي من نظام الفاتورة ربع السنوية إلى نظام الدفع المسبق.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

وتيسيرًا على المواطنين تقدم “الدستور” في السطور التالية موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2023 وخطوات الإستعلام عن الفاتورة وطرق السداد من خلال موقع المصرية للاتصالات.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023:

يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي لكل العملاء المقيدين على نظام الفاتورة الربع سنوي لشهر يوليو 2023 يوم 15 يوليو، وهو موعد إصدار الفاتورة وإتاحتها للاستعلام عبر الموقع الالكتروني ، وبعد انتهاء المهلة المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط بداية من يوم 15 أغسطس 2023، كما تمنع شركة وي العملاء غير المسددين لـ فاتورة التليفون الأرضى لـ شهر يوليو من الاستقبال أيضًا في 15 سبتمبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023:

يمكن للمواطنين الاستعلام فاتورة التليفون الارضى لشهر يوليو 2023، من خلال الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر رابط الشركة من هنـــــــــــــــا، كما يستطيع المواطنين أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فور صدورها من خلال الإتصال برقم التليفون الأرضي 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023:

يوجد 4 خطوات أساسية يمكن للمواطن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وهي كالتالي:

يبدأ العميل بالدخول على موقع الشركة من هنا

إدخال رقم التليفون الخاص بالعميل، واستكمال خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

إدخال كود المحافظة، للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

الضغط على “زر” الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.