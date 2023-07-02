زاد البحث عن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 عبر المنصات الإلكترونية بالتزامن مع انعقاد الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية حيث تم استثناء أعمال الامتحانات من إجازة عيد الأضحى 2023 والتي أقرها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاملين في القطاع العام والخاص.

عدد اسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

يضم امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والذي أجرى اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 46 سؤالًا منقسمًا إلى 44 سؤال موضوعي ( اختيار من متعدد) بما يعادل 85% من إجمالي الأسئلة وسؤالين مقالي بما يعادل 15% من إجمالي عدد الأسئلة يراعي فيهم مواصفات الورقة الامتحانية والتي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقسم أسئلة امتحان مادة الفيزياء إلى 3 أجزاء الأول يقيس مدى فهم الطالب وتكون نسبته في الامتحان 30% والثاني يقيس مدى تطبيق الطالب للقواعد ويكون نسبته نحو 40% والثالث يقيس مدى قدرة الطالب على حل المشكلات وتكون نسبته في الامتحانات 30% مع مراعاة وضوح الأسئلة المقالية ومتناسبة مع وقت انعقاد الامتحانات.

توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 تتضمن نحو 44 سؤالًا موضوعي بنحو 56 درجة والذي يمثل 85% من إجمالي عدد الأسئلة ونحو سؤالين مقالي بواقع 4 درجات درجتين لكل سؤال حيث أن إجمالي درجات المادة 60 درجة من المجموع الكلي.

يذكر أن امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تبدأ في كافة اللجان الامتحانية بالمحافظات في تمام الساعة 9:00 صباحا حيث يتم توزيع أوراق الاجابة على الطلاب في اللجان الامتحانية في الساعة 8:50 دقيقة لكتابة بيانات الطالب والاستعداد لتسليم أوراق الأسئلة.

المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي أدبي

امتحان مادة الاستاتيكا يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية و التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

امتحان مادة الديناميكا يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023.

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية والأحياء والفلسفة والمنطق يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.