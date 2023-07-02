%98 نسبة حضور طلاب الثانوية العامة لمادتى الفيزياء والتاريخ بالوادى الجديد

كشف تقرير غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد، بأن نسب الحضور في امتحاني الفيزياء والتاريخ، اليوم الأحد، بلغت ٩٨،٧٧%

أكد سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن غرف العمليات لم تتلق أي شكوى من الامتحانين سواء من الطلبة أو من أولياء الأمور حتى الآن، لافتا إلى أن جميع اللجان بدأت فى التوقيتات المحددة، مطالبا جميع المسئولين عن الامتحانات بالتحلي بالانضباط والدقة، والتواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال وجود أي طارئ.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، الامتحانات عقب أداء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادتى الفيزياء الشعبة العملية، والتاريخ للشعبة الأدبية.