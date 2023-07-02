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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور عن امتحانات الفيزياء: «بعبع امتحانات الثانوية العامة»

أولياء أمور
أولياء أمور

قالت إيمان الشريف، والدة حسناء محمد، طالبة في الصف الثالث الثانوي شعبة علمي، إن مادة الفيزياء بالنسبة لنا هي "بعبع الامتحانات" وأن أيام العيد كانت بالنسبة لنا أيامًا صعبة لا يوجد أي مجال للاحتفال به في ظل الضغط الذي سببته لنا حسناء من توتر بسبب مادة الفيزياء.

وأضافت أن مادة الفيزياء هي مادة فارقة لكل الطلاب، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفق أبناءنا جميعًا.

وبدأ طلاب الثانوية العامة في محافظة سوهاج منذ قليل صباح اليوم لأداء امتحانات الفيزياء في ماراثون الثانوية العامة، ويستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإنهم موزعون على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية.

وأكد المصدر أن المديرية انتهت من جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية والجهات الأمنية والوحدات المحلية.

الثانوية العامة امتحانات الثالث الثانوي التاريخ الفيزياء

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