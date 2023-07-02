لطلاب الثانوية العامة| خطوات التقدم لاختبارات القدرات بالكليات 2023

تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات قدرات منتصف شهر يوليو الجاري، وهي كليات "التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، شعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، الفنون الجميلة (فنون وعمارة).

خطوات التقدم لاختبارات القدرات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه: www.tansik.egypt.gov.eg

يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

يقوم الطالب عقب انتهاء عملية التسجيل بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبارات القدرات للكليات 2023

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

2- الرقم القومي الخاص بالطالب.

3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.

يذكر ان المجلس الأعلي للجامعات اعلن إلغاء اختبارات القدرات لـ6 كليات وجامعة تكنولوجية ومعهد هى: كليات الإعلام، و التمريض، والمعهد الفنى للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية، والجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم.

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