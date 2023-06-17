السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأعلى للجامعات" يُقرر إلغاء اختبارات القدرات بـ6 كليات

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

قال الدكتور عاد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات، للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية- عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم.

وأوضح متحدث التعليم العالي، في بيان، اليوم السبت، أنه تقرر إلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق المجلس على توصية اللجنة العليا للجان العلمية بالموافقة على استثناء الأبحاث المنشورة في مجلات صادرة عن دور نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة فيQ1 or Q2 Web of science  من التقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.

كما وافق المجلس على ضوابط وآليات قبول الطلبات الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة المتضمنة تكافؤ الدرجات العلمية (أستاذ مساعد، أستاذ) الممنوحة من جامعات خارج مصر ليتم التعيين بالجهة، على أن يكون التقدم من خلال الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة، ولا تسرى إفادة التكافؤ بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون (49) لسنة 1972.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بالتحديات المجتمعية، مثمنًا كل الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.

اختبارات قدرات اختبارات القدرات الأعلى للجامعات التخصصات الطبية التحديات التعليم العالي التكنولوجي التكنولوجيا التكنولوجية

الأكثر قراءة

استطلاع أمريكى: ارتفاع شعبية ترامب على حساب بايدن رغم التهم الموجهة إليه

"حياة كريمة" تتكفل بسداد إيجارات أكثر من ألف أسرة متعثرة بالإسكندرية

رئيس الغرفة التجارية بالوادى الجديد: إقبال تاريخى بانتخابات الغرفة (فيديو)

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه فى عابدين

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لجامعة القاهرة التكنولوجية

غدًا.. استكمال محاكمة مرتضى منصور فى "التعدى على موظفين عموميين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟