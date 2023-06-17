"الأعلى للجامعات" يُقرر إلغاء اختبارات القدرات بـ6 كليات

قال الدكتور عاد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات، للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية- عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم.

وأوضح متحدث التعليم العالي، في بيان، اليوم السبت، أنه تقرر إلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق المجلس على توصية اللجنة العليا للجان العلمية بالموافقة على استثناء الأبحاث المنشورة في مجلات صادرة عن دور نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة فيQ1 or Q2 Web of science من التقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.

كما وافق المجلس على ضوابط وآليات قبول الطلبات الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة المتضمنة تكافؤ الدرجات العلمية (أستاذ مساعد، أستاذ) الممنوحة من جامعات خارج مصر ليتم التعيين بالجهة، على أن يكون التقدم من خلال الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد العليا الخاصة، ولا تسرى إفادة التكافؤ بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون (49) لسنة 1972.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بالتحديات المجتمعية، مثمنًا كل الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.