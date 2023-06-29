ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023- 2024 بالمدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث أولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية، على موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة المعلومات والذي بدأ اول يونيو حتى يوم 30 يونيو الجاري، حيث أنَّ سن القبول يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية

ويتم التقديم من طبقاً لإعلان  وزارة التربية والتعليم، أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل يكون عن طريق ولي الأمر من خلال لينك تقديم الصف الأول الابتدائي، بحيث  يتمّ تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، مشيرًا إلى أنَّه في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم ومعه مستنداته.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على تسجيل البيانات وفقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تشكيل لجان التنسيق بالمديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وتشمل خطوات الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات هو  الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من هنا.

ثم  الدخول بالرقم القومي لولى الأمر ، وأنه وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الأبتدائي عليه إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي، وتشمل الخطوات أيضًا إدخال البيانات الأساسية: الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي والمحافظة محل الميلاد وتاريخ الميلاد.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس التجريبية

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موقع تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 واخر موعد لتسجيل الطلبات

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

مواعيد التقديم للمدارس الحكومية 

وكانت وزارة التربية  التعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التسجيل للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، إلكترونيًا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بداية من اليوم 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقديم للمدارس الحكومية التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 بوابة مركز المعلومات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023.. في خطوات بسيطة

عبدالرحيم على: مصر لديها تجربة رائدة فى تفتيت تنظيم الإخوان

وجبة بطيخ فاسدة تقتل طفلاً وتصيب شقيقته ووالدته بالتسمم في الدقهلية

"تروح فين فى العيد؟".. قصر محمد على فسحة تاريخية لثالث يوم العيد

وزير السياحة يوجّه بفتح تحقيق عاجل حول أزمة الحجاج المصريين فى مِنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟