رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023- 2024 بالمدارس الحكومية

يبحث أولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحديد لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية، على موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة المعلومات والذي بدأ اول يونيو حتى يوم 30 يونيو الجاري، حيث أنَّ سن القبول يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية

ويتم التقديم من طبقاً لإعلان وزارة التربية والتعليم، أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل يكون عن طريق ولي الأمر من خلال لينك تقديم الصف الأول الابتدائي، بحيث يتمّ تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، مشيرًا إلى أنَّه في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم ومعه مستنداته.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على تسجيل البيانات وفقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تشكيل لجان التنسيق بالمديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وتشمل خطوات الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات هو الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من هنا.

ثم الدخول بالرقم القومي لولى الأمر ، وأنه وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الأبتدائي عليه إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي، وتشمل الخطوات أيضًا إدخال البيانات الأساسية: الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي والمحافظة محل الميلاد وتاريخ الميلاد.

مواعيد التقديم للمدارس الحكومية

وكانت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التسجيل للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، إلكترونيًا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بداية من اليوم 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.