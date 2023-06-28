تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ارتفعت معدلات البحث في الأونة الخيرة وخلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن بوابة الأزهر الإلكترونية، من قبل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023/2024، للتقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد فتح باب التقديم الأحد الماضي 25 يونيو 2023، سعيًا من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالأزهر الشريف.

وأعلن الأزهر الشريف، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفق الخريطة التعليمية في الأزهر الشريف، في شهر سبتمبر القادم وينتهي في شهر يونيو أو يوليو، حسب الصف الدراسي والمرحلة التعليمية، وفي كل عام تصدر خطة الدراسة لتوضيح جميع التفاصيلز

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية

وبدأ الأحد الماضي الموافق 25 يونيو 2023، التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، وتم تفعيل الرابط فور الإعلان عن بدء التقديم، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" تفاصيل التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023 ، ومرحلة رياض الأطفال والأوراق والشروط المطلوبة

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

أوراق وشروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

- بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

- يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

- أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

- تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

- إجراء المقابلة الشخصية

- تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

- تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

- إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.



