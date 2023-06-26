ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 واخر موعد لتسجيل الطلبات

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 بداية شهر يونيو الجاري والتي تستمر حتى نهايته وفق الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التي وفرتها تسهيلًا على أولياء الأمور. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 

توفر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 ، ويستطيع أولياء الأمور التقديم عليها بعد أن تتوافر الشروط في ابنائهم وهي ألا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، ويتم التقديم له في المدرسة الموجودة في نطاق سكنه، باتباع الخطوات التالية : 

البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض أطفال أزهر 2024

تفاصيل تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023-2024

الدخول على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا ، ثم كتابة الرقم القومى لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، أو إنشاء حساب جديد ، ثم تسجيل الرقم السري ، وكتابة كافة البيانات المطلوبة، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي بعد تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا، وبعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب،  يتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة 

الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي وهي شهادة ميلاد حديثة للطالب، وصورتين منها ، 8 صور للطالب مقاس 4*6 وتكون حديثة، صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب، تقدم صورة من شهادة الوفاة، صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة في تقديم أولى ابتدائي  البطاقة الصحية للطفل وتكون مرفقة بملف التقديم، احضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، وتكون حسب سنة ميلاد الطفل، وتقديم صورة منها، ويجب حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق الخاصة وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وأما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

txt

متاح| لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

تقديم الصف الأول الابتدائي تقديم أولى ابتدائي مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم لمدارس الحكومية

الأكثر قراءة

"ملكة المقاطع المخلة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي (صور)

النيابة تتوجه إلى "عقار الإسكندرية" المنهار.. وتُصدر قرارات عاجلة

طب بيطرى بالإسماعيلية: المجازر جاهزة لأضاحى العيد

نجلها أسفل الأنقاض.. سيدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل انهيار "عقار الإسكندرية"

استخدام بلا قيد.. ما يفعله الإفراط فى تناول المضادات الحيوية

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟