موقع تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 واخر موعد لتسجيل الطلبات

بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 بداية شهر يونيو الجاري والتي تستمر حتى نهايته وفق الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التي وفرتها تسهيلًا على أولياء الأمور.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

توفر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 ، ويستطيع أولياء الأمور التقديم عليها بعد أن تتوافر الشروط في ابنائهم وهي ألا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، ويتم التقديم له في المدرسة الموجودة في نطاق سكنه، باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا ، ثم كتابة الرقم القومى لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، أو إنشاء حساب جديد ، ثم تسجيل الرقم السري ، وكتابة كافة البيانات المطلوبة، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي بعد تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا، وبعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب، يتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة

الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوبة تقديم أولى ابتدائي وهي شهادة ميلاد حديثة للطالب، وصورتين منها ، 8 صور للطالب مقاس 4*6 وتكون حديثة، صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب، تقدم صورة من شهادة الوفاة، صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة في تقديم أولى ابتدائي البطاقة الصحية للطفل وتكون مرفقة بملف التقديم، احضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، وتكون حسب سنة ميلاد الطفل، وتقديم صورة منها، ويجب حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق الخاصة وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وأما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم.