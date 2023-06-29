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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالشروط وطريقة التقديم.. الوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للنقل النهرى

النقل النهرى
النقل النهرى

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر وظائف شاغرة في الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة، مشيرةً إلى أنّ آخر موعد للتقديم للوظائف هو يوم 24 يوليو المقبل.

الوظائف المطلوبة في الهيئة العامة للنقل النهري

1- فني تشغيل رابع ب (تعيين).
2- فني إنشاءات مدنية رابع ب (تعيين).
3- فني ميكانيكا رابع ب (تعيين).
4- فني كهرباء رابع ب (تعيين).
5- مهندس إنشاءات مدنية ثالث ج (تعيين).
6- مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين).
7- مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين).
8- مهندس بناء سفن ثالث ج (تعيين).

شروط وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

بالنسبة للمتقدمين لوظائف فنيين فيشترط الآتي:

1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا

2- أن يكون المتقدم حاصلًا علي مؤهل فوق المتوسط.

3- أو حاصلًا على مؤهل متوسط مناسب لطبيعة العمل.

أما بالنسبة للمتقدمين لوظائف مهندسين فيشترط الأتي:

1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي- بكالوريوس الهندسة حسب التخصص المطلوب.

3- يجب ألا يقل التقديرعن جيد.

طريقة التقديم على وظائف  الهيئة العامة للنقل النهري

على من يرغب في التقديم لشغل وظائف الهيئة العامة للنقل النهري، التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم للوظائف هو يوم 24 يوليو المقبل.

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