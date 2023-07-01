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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالخطوات والرابط.. تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات وظهور تنسيق الصف الأول الثانوي العام والحدود الدنيا للالتحاق بالثانوية العامة وكذلك تنسيق المدارس الفنية والتطبيقية في العديد من المحافظات، يتساءل الآلاف من الطلاب عن كيفية التقديم والموعد النهائي للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023- 2024.

 موعد التقديم في الصف الأول الثانوي2024/2023

يُذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت الموافق 24  يونيو عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو الجاري، من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني بالخطوات.

الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

متاح| لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024 

وفي إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها "الدستور" للقراء تستعرض في السطور التالية، لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني بالخطوات.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني بالخطوات

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني، يجرى اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع منصة التنسيق الثانوي من هذا الرابط.

 - النقر على التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة «تسجيل الدخول».

 - تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني كلمة المرور.

 - بعد تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي.

 - الضغط على “الدخول إلى التنسيق” للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق.

 - الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل التعليم العام أو التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفني.

 - اختيار “إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق”.

 -  على الفور ستظهر صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها.

 - بعد إضافة جميع الرغبات يقوم الطالب بالضغط على زر مراجعة الرغبات.

 - سيتم الدخول لصفحة “مراجعة الرغبات”، ويراجع الطالب رغباته لحفظها أو التعديل عليها، ثم الضغط على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات ويتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي 2024/2023

ووفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الحد الأدنى لمجموع الالتحاق بمدارس الصف الأول الثانوي بالقاهرة 245 درجة، ويتم  التقديم من هنا ، عن طريق الحساب الموحد للطالب من هنـــــا، مع العلم أن تنسيق الالتحاق يختلف من محافظة لأخرى.

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الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

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