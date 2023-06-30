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الجمعة 30 يونيو 2023
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مصر

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

جريدة الدستور

مع انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية شغل بال أولياء الأمور والطلاب معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني عبر جوجل، والذي سيتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي التابع بوزارة التربية والتعليم، خوفا من التخلف عن الموعد المحدد.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

ونتعرف على جميع الخطوات الصحيحة اللازمة للتقديم بهذه السطور التالية، كل ما على التلميذ فعله هو أن يقوم باتباع تلك الخطوات وأيضا كتابة البيانات بشكل صحيح ودقيق، وتنشر «الدستور» في التقرير التالي طريقة التقديم ولينك التقديم.

طريقة التقديم والتسجيل في الصف الأول الثانوي

  1. يجب على التلميذ القيام بتسجيل الدخول على رابط تنسيق “مدارس الثانوية العامة”.
  2. يقوم الطالب بكتابة كافة البيانات والقيام بإدخال الرغبات الخاصة به، ثم أيضا النقر على كلمة تسجيل في حساب الوزارة.
  3. ظهور صفحة جديدة، وسيوجد بها تم تحديث التطبيق، وذلك برجاء تحديث بياناتك.
  4. قم بإدخال الرقم القومي للطالب.
  5. ثم كتابة كود الطالب.
  6. ثم أكمل تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة.
  7. أدخل رغبات التلميذ ويجب أن تكون المدارس المختارة بالمربع السكني للطالب.
  8. الآن انتهت عملية التسجيل عليك الاحتفاظ بطلب التقديم.
  9. والتقديم للرابط الأول الثانوي من هنا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية قالت إن كافة طلاب ثالثة إعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية في هذا العام، يتاح التقديم بشكل إلكتروني لمرحلة الصف الأول الثانوي، وأكدت الوزارة في بيان لها أنها قد فعلت الرابط المخصص للتسجيل والتقديم للصف الأول الثانوي العام في كافة محافظات مصر، ويمكن للطالب أو الطالبة البدء في التقديم مباشر بعد أن يتم الإعلان عن ظهور التنسيق الخاص بالتقديم إلى لصف الأول الثانوي، وسيشترط على الطالب الحصول على “الحد الأدنى من الدرجات” من أجل التقديم للثانوية العامة.

منصة التنسيق الإلكتروني للتقديم بالصف الأول الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، منصة التنسيق الإلكتروني إلى الصف الأول الثانوي العام والفني في العام الدراسي المقبل، لكافة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويتاح الوصول إليها من خلال الرابط التالي: من هنا.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023- 2024 بالمدارس الحكومية

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء سيأتي في إطار توجهات الدولة إلى التحول الرقمي وتحسين الخدمات التعليمية، وأيضا تطويرها لصالح الطلاب وأولياء الأمور. كما أن تم العمل على ميكنة أعمال تنسيق الطلبة الناجحين بالشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس المرحلة الثانوية.

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رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

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