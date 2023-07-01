الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل" عن خطوات ولينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023 / 2024 إلكتروني، خاصًة مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والعودة للعمل والتقديمات للدراسة من جديد. ويرصد "الدستور" بالخطوات.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني، في سياق السطور التالية.

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا لتقديم الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي من عام 2023، وذلك من خلال هذا الرابط (https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login) للالتحاق في 1 ثانوي عام للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

في إطار تخفيف الإجراءات على الطلاب وأولياء أمورهم وذلك من خلال الخطوات التالية:- الدخول عبر لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني من خلال هذا الرابط التالي (https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login).

ومن ثم تحديد نوع التعليم المراد الالتحاق به (عام، تجاري، تمريض، زراعي).

كما أنه لابد من كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالمدارس الثانوي (الاسم رباعي، تجاري، غيرها من الأقسام).

الانتظار حتى يتم تحميل كافة المستندات اللازمة للتقديم.

ومن ثم الضغط على كلمة حفظ الطلب.

الأوراق اللازمة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

يمكن لولي أمر الطالب الحاصل على شهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية تحضير أوراق التقديم في المدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي:-

بيان النجاح أو شهادة النجاح في المرحلة الإعدادية و3 صور منها.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة و3 صور منها.

إيصال من المصروفات المدرسية و2 صورة منها.

صورة من بطاقة ولي الأمر المسؤول عن الطالب قانونيًا.

عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم مدون عليها اسم الطالب.

شهادة صحية للطالب يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

ملف بلاستيكي لحفظ الأوراق اللازمة للتقديم وبذلك تنتهي خطوات التقديم.