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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024

طلاب
طلاب

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد للعام الدراسي 2023 - 2024، ليتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية في المدارس الثانوي وفقًا لتنسيق كل محافظة، والذي تم الإعلان عنه بالفعل خلال الأيام الماضية، على أن يتم التقديم خلال الفترة الزمنية المحددة.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 

تتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلبات الإلتحاق بالمدارس الثانوي للطالب الحاصلين على شهادة الإعدادية، من خلال رابط تقديم الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 (من هنا)، عقب إدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية للتقديم.

يذكر أن نتائج الشهادة الإعدادية قد تم الإعلان عنها من خلال من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات في شهر يونيو الماضي من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وبإدخال بياتات الطالب المستعلم ورقم جلوسه في الامتحانات ومحافظة الإقامة والضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة بشكل تفصيلي لكافة المواد الدراسية.

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المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

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لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

خطوات التقديم في 1 ثانوي إلكترونيا 

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع تقديمات 1 ثانوي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال إتباع الخطوات الإلكترونية التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجدد.
  • تحديد نوع التعليم المراد الإلتحاق به (ثانوي عام، ثانوي فني، مدارس ما بعد الإعدادية).
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التقديم بالتفصيل.
  • إدخال بيانات الطالب في الشهادة الإعدادية ( المجموع ، المادة الأجنبية).
  • تحديد 3 مدارس من نوع التعليم المراد الإلتحاق به وتخدم المربع السكني.
  • تحميل الأوراق اللازمة للتقديم ( شهادة ميلاد الطالب، شهادة النجاح في الإعدادية، صور من بطاقة ولي الأمر…).
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
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التعليم: إتاحة نموذح تصحيح امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة

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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

موعد التقديم في الصف الأول الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في 1 ثانوي سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، وفقًا للتنسيق المعلن عنه في كل محافظة، والتي أخذت في الاعتبار نسب نجاح الطلاب وعدد المدارس الثانوية في المحافظة.

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