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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

طلاب
طلاب

يتساءل العديد من أولياء الأمور، عن المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، وذلك مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهم وفقا للجدول المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استثنى الدكتور مصطفي مدبولي طلاب الثاوية العامة والمشرفين على الامتحانات من اجازة العيد التي تم منحها لموظفي القطاع العام والخاص.

المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي 

يستأنف طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحانات نهائية العام الدراسي 2022 - 2023 عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، والتي تم تحديدها في الجدول الزمني المخصصة لسير الامتحانات والذي تم اعتماده مسبقا رسميا. وجاء جدول امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، كما يلي :-

  • يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 يتم امتحان مادة التاريخ والفيزياء.
  • يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 يتم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).
  • يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 يتم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 يتم امتحان مادة العلم النفس والاجتماع والجيوليوجيا والعلوم البيئية والتفاضيل والتكامل.
  • يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 يتم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الدناميكا).
  • يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 يتم امتحان مادة الفلسفة والمنطق ومادة الأحياء والجبر والهندسة الفراغية.
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طلاب الثانوية العامة يعودون من إجازة عيد الأضحى على امتحانات الفيزياء والتاريخ

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المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

توزيع درجات طلاب الثانوية العامة 2022-2023

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 80 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

المجموع الكلي لمادة الفيزياء 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة الكيمياء 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة الأحياء 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة الجغرافيا 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة التاريخ  50 درجة.

المجموع الكلي لمادة الفسلفة والمنطق 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة العلوم النفس والاجتماع 50 درجة.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات البحتة 60 درجة (الجبر والهندسة الفراغية 30) (التفاضل والتكامل 30).

المجموع الكلي لمادة الرياضيات التطبيقية 60 درجة (الاستاتيكا 30) (الدمانيكا 30).

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المواد المتبقية لطلاب الثانوية المواد المتبقية طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة علمى وادبي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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