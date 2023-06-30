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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة يعودون من إجازة عيد الأضحى على امتحانات الفيزياء والتاريخ

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبة الأدبية، امتحان مادة التاريخ لعام 2022/2023، وطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، امتحان مادة الفيزياء، يوم الأحد المقبل، فور العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

كانت الوزارة قد نوهت باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم الأحد، الموافق 2 يوليو المقبل، الامتحان فى مادة الفيزياء لشعبتي “العلوم والرياضيات” ومادة التاريخ للشعبة “الأدبية”.

كان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالًا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

إجازة عيد الأضحى التربية والتعليم والتعليم الأدبية والعلمية الثانوية العامة 2023 لثانوية العامة 2023

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