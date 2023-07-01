يتصدر لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عمليات البحث البحث على مرحكات البحث المختلفة، وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر يونيو وحلول شهر يوليو 2023، حيث يترقب طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (التجاري، الصناعي، الزراعي، التمريض، ….) ونظاميها التعليم الـ(3-5) سنوات، إعلان نتائجهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022 - 2023.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تعلن نتائج طلاب الدبلوم الفني من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع المحافظات، حيث تجري حاليًا أعمال الكنترول للانتهاء من التصحيح والرصد والمراجعة لإعلان نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال بيانات الطالب في الامتحانات.

ويحق لطالب الدبلوم الفني تقديم تظلم على نتائج بعض المواد الدراسية أو كلها عقب اعلان النتائج في كافة محافظات الجمهورية، وإعادة تصحيح أوراق اجابة في حضور ولي الأمر والطالب؛ للتأكد من حصول كل طالب علي حقه كاملا في الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات 2023

يستطيع طالب الدبلوم الفني الاستعلام عن درجاته في امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 - 2023 من خلال بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نوع الدبلوم ونظام التعليم.

وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام دقة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانات المخصصة له.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

يتم تفعيل لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023 وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم إعلان نتسيق الجامعات لطلاب الدبلومات عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية وتحديد عدد الأماكن الشاغرة لهم في كل كلية من الكليات المتاحة لهم في كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية.

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