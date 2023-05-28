الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الدبلوم الصناعي 2023

حقيقة تسريب امتحان
حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الدبلوم الصناعي 2023

مع انطلاق الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية أمس السبت، بدأت صفحات الغش في نشر صور للامتحانات تدعي أنها الامتحانات المقررة على الطلاب ومنها تسريب امتحان الفيزياء اليوم الأحد

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الدبلوم الصناعي 2023

نوضح في التقرير التالي حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الدبلوم الصناعي 2023 والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة هذه الصفحات وعمليات الغش. 

ومنذ الصباح تم تداول امتحان الفيزياء الذي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام  على جروبات الغش وشاومينج بتغشش الدبلومات الفنية.

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غرفة عمليات الوزارة تحقق في تسريب الامتحانات 

وبالفعل سارعت غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم للتحقق وطابقة الصور المتداولة والتأكد من تشابهها مع الامتحانات الاصلية التي يتم تأديتها داخل اللجان مع جميع غرف العمليات الموجودة في المديريات التعليمية، لتقوم بمحاسبة من تسبب في تسريب امتحان الفيزياء وفقًا للقانون.

وشددت وزارة التربية والتعليم ضرورة التنبيه على الطلاب عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع تحرير محاضر غش لكل طالب يتم ضبط تليفون محمول بحوزته، كما حذرت الوزارة من قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى ولصالح العمل.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

ويبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية لطلبة الدبلومات 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة، وتستمر الامتحانات التحريرية حتى 8 يونيو ل بينما تستمر الامتحانات العملية حتى 16 يونيو.

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