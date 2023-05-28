البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2023 الترم الثانى

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات ٢٠٢٣ يوفر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، حيث أنهي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو امتحانات الترم الثاني 2023 على مدار 6 أيام، بدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 .

ويبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية 2023 عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة الالكترونية بوابة التعليم الأساسي .

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، كان على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 280 درجة في الترم الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 80 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 40 درجة.

- الجبر ودرجته 30 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 30 درجة.

- العلوم ودرجة 40 درجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

خلال هذه الأيام بدأت عملية التصحيح والمراجع ورصد الدرجات وتجميع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 رسميا خلال يوينو المقبل، حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات خلال شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب 3 اعدادي عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

كيفية حساب النسبة المئوية لـ مجموع الشهادة الإعدادية 2023

بعد أن يتم حساب نتيجة الشهادة الإعدادية التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع.

مثال: اذا حصل الطالب على مجموع 240 درجة

يقسم المجموع على 280

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع