الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرابط الرسمى للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023

طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الإعدادى

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو ، حيث أدى الطلبة والطالبات امتحانات الترم الثاني 2023 على مدار 6 أيام، بدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 .

 

ويبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية 2023 عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة الالكترونية بوابة التعليم الأساسي .

 

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

خلال هذه الأيام بدأت عملية التصحيح والمراجع ورصد الدرجات وتجميع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 رسميا خلال يوينو المقبل، حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات خلال شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيح وجمع الدرجات ورصدها.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

 

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب 3 اعدادي عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، كان على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 140 درجة في الترم الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 20 درجة.

- الجبر ودرجته 15 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 15 درجة.

- العلوم ودرجة 20 درجة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 ..الصف الأول الاعدادي"الترم الثانى"

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

كيفية حساب النسبة المئوية لـ مجموع الشهادة الإعدادية 2023

بعد أن يتم حساب نتيجة الشهادة الإعدادية التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع.

مثال: اذا حصل الطالب على مجموع 240 درجة

يقسم المجموع على 280 

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع

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الرابط الرسمى للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023

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