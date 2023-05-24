بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 ..الصف الأول الاعدادي"الترم الثانى"

رابط بوابة التعليم الاساسى للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى "ترم أول" من الموضايع التى زاد معدل لابحث عنها حلال الساعات القليلة الماضية .

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بوابة نتائج التعليم الاساسى نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن سوف يتم إتاحة نتيجة الصف الأول الإعدادى الترم الثانى لمدارس محافظة القاهرة للعام الميلادى 2022- 2023 من خلال بوابة التعليم الاساسى وذلك عقب الأنتهاء من عمليات التصحيح والجمع والمراجعة والرصد ..

واكدت خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى أنه سوف يتم اعتمادها من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والكشف عنها رسميًا في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من المدارس.

بوابة القاهرة الإلكترونية نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي

من ناحيتها، أتاحت محافظة القاهرة نشر النتائج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة وتدرج النتائج على البوابة الإلكترونية بعد إعلانها رسميًا وإتاحتها في المدارس.

خطوات الاستعلام الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية من حلال الضغط على هذا الرابط

http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/default.aspx

اختيار خدمات التعليم الأساسي.

الضغط على “نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي”.

كتابة الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد الخاصة بالتلميذ .

تحديد العام الدراسي والسنة الدارسية.

الضغط على الزر الخاص بـ "عرض النتيجة".

رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اكدت على عدم إتاحة رابط خاص لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادى لعدد من المحافظات من ضمنها محافظة الجيزة مؤكدة أنه سوف يتم الأغعلان عن النتائج خلال أيام قليلة قادمة من خلال المدارس التابع بها التلميذ من خلال رقم الجلوس وذلك عقب أعتمادها من المدريريات التعليمية التابع لها المحافظة .

وذلك عقب أنتهاء أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة .