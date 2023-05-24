عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات خلال الساعات الماضية، بعد إعلان محافظة بورسعيد اعتماد اللواء عادل الغضبان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3% مساء أمس الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح وتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بدأت فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان النتيجة في كل محافظة على حدة، فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، بعد اعتمادها من قبل المحافظ الخاص بكل مديرية تعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد

وتنشر الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط عبر الدستور من هنا.

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الصف الثالث الإعدادي لإتمام شهادة التعليم الأساسي بالمحافظة بنسبة نجاح 84.3%.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

في سياق متصل، كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

وأوضح المصدر أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات مستمرة ويتم مراجعة الإجابات بدقة، على أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة خلال منتصف الأسبوع المقبل.

بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة فور ظهورها رسميا عبر موقع جريدة "الدستور" أو من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي عبر رابط eduserv.cairo.gov.eg/results.

اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي.

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختيار المرحلة الدراسية الإعدادية.

اختيار الصف الدراسي الثالث.

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

اختيار الفصل الدراسي آخر الثاني

الضغط على اختيار عرض النتيجة.

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