نتيجة الترم الثاني.. بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات 2023

يستعد طلاب صفوف النقل لظهور نتيجة الترم الثاني 2023 عبر بوابة القاهرة التعليمية التي تتيح نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، نتيجة الصف الخامس الابتدائي ، نتيجة الصف السادس الابتدائي ، نتيجة الصف الاول الاعدادي ، نتيجة الصف الثاني الاعدادي ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي ، لكل صف تباعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب محافظة القاهرة.

لينك بوابة التعليم الأساسي

توفر بوابة التعليم الاساسي نتائج الامتحانات لطلبة وطالبات محافظة القاهرة لصفوف :

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الاول الاعدادى بوابة التعليم الاساسى

نتيجة الصف الثانى الاعدادى بوابة التعليم الاساسى

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بوابة التعليم الاساسى

بوابة القاهرة التعليمية.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على لينك بوابة القاهرة التعليمية من هنـا eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

بوابة التعليم الاساسى

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الإعدادى

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023

ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي

يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الحصول على نتيجة الترم الثاني 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسميا بعد رصد وتجميع الدرجات عبر الرابط السابق وادخال البيانات المطلوبة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الخامس الابتدائي

يمكن لطلاب الصف الخامس الابتدائي الحصول على نتيجة الترم الثاني 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسميا بعد رصد وتجميع الدرجات عبر الرابط السابق وإدخال البيانات المطلوبة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف السادس الابتدائي

يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتيجة الترم الثاني 2023 فور اعتمادها وإعلانها رسميا بعد رصد وتجميع الدرجات عبر الرابط السابق وإدخال البيانات المطلوبة