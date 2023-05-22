متاح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط يبحث عدد كبير من طلبة وأولياء أمور سنوات النقل أو الشهادة الإعدادية في “الأزهر الشريف” على جوجل عن لينك بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 حيث توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات بالدرجات في الوقت الذي أوشكت النتائج بالظهور على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج من خلال إدخال رقم الجلوس واختير السنة الدراسية.

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بوابة الأزهر

تستعرض “جريدة الدستور” في السطور التالية رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط أو بالرقم القومي.



رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، توفر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف لجميع طلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل لتظهر النتائج بعد الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لدرجات الفصل الدراسي الثانى فى كل المواد.

وللاطلاع على النتائج فور اعتمادها الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 “الترم الثاني” بعد انتهاء عمليات التجميع والرصد لكل الدرجات، والمراجعة للأوراق الامتحانية والاعتماد لها بشكل رسمي من مشيخة الأزهر بعد أن يتم الاعتماد من شيخ الأزهر لنتيجة الشهادة الإعدادية.

خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج



تأتي كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية فى النقاط الآتيه:

“خطوة أولى”: الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن النتائج بالضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

“خطوة ثانية”: اضغط على الزر الخاص بجملة "خدمات الأزهر الشريف".

“خطوة ثالثة”: الضغط على الزر الخاص بـ"نتائج الشهادات الأزهرية".

“خطوة رابعة”: الضغط على نتيجة الشهادة المطلوب معرفتها سواء لأحد صفوف النقل أو الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لدور الثاني 2022-2023.

“خطوة خامسة”: القيام بإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة

الجدير بالذكر أن إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، تجري الجمع والمراجعة، استعدادًا لإعلان اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 “الترم الثانى” وذلك في اطار الجدول الزمنى المُحدد من قبل ادارة القطاع التي اعلنت عن الجدول الزمنى من بدء العام الدراسي حتى الانتهاء من اعلان النتائج، عبر رابد بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج جميع المحافظات.

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