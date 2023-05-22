الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

ارشيفية
ارشيفية

نتيجة الصف الأول الاعدادي محافظة الإسكندرية 2023، والتي ازدادت معدلات البحث عنها من أولياء الأمور والطلاب، وذلك عقب تردد قرب موعد ظهور النتيجة واعتمادها رسميًا عقب ظهور نتائج عدة مراحل من صفوف النقل منها الصف الرابع والخامس الإبتدائي.


ويقدم الدستور في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي، حيث يستطيع الطلاب وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال رابط النتيجة.


نتيجة الصف الأول الإعدادي بالإسكندرية

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي عقب انتهاء الامتحانات في 11 مايو الجاري، والتي استمرت لمدة 6 أيام، حيث جرت أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء كل امتحان، كمل يتم تجميع نتائج كل امتحان والتدقيق في الدرجات حتى يتم الإعلان عنها.

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الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

يمكن الطلاب واولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي  في محافظة الإسكندرية عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، من خلال الإسم ورقم الجلوس وإتباع بعض الخطواط البسيطة للحصول على النتيجة.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، يمكن التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وإتباع بعض الخطوات للحصول على النتيجة.

يمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي: https://alex-edu.com/

 

 خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الإسكندرية 

للاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الاعدادي يتم اتباع الآتي:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

-اختيار نتيجة امتحانات النقل

-اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

-كتابة الإسم ورقم الجلوس

- الضغط على عرض النتيجة لظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 

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