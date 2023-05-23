الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات، حيث يؤدّي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، ويؤدّي طلاب محافظتي المنيا وأسيوط امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، كما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظتي الجيزة والقليوبية امتحان الإنجليزية للترم الثاني 2023.

وبالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، يبحث الطلاب والطالبات عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 لمعرفة درجات النجاح والدرجات النهائية لكل مادة.

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توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، كان على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 140 درجة في الترم الأول، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 20 درجة.

- الجبر ودرجته 15 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 15 درجة.

- العلوم ودرجة 20 درجة.

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توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023 المواد غير المضافة للمجموع

هناك 4 مواد لا تضاف للمجموع بالترم الأول، وهي مواد أساسية للنجاح والرسوب، ويجب على الطالب النجاح فيها، ولكن لا تضاف إلى المجموع، وجاءت مقسمة كالآتي:

مادة التربية الدينية، ودرجاتها 20 درجة.

الحاسب الآلي ودرجته 10 درجات.

التربية الفنية، ودرجاتها 10 درجات.

التربية الرياضية، ودرجاتها 20 درجة.

 

كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع

بعد ان يتم حساب نتيجة الشهادة الاعدادية التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلى للشهادة الاعدادية وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع

مثال: اذا حصل الطالب على مجموع 120 درجة

يقسم المجموع على 140 

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع

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