طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عن امتحان العلوم: "ختامه مسك"

اختتمت طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد الانتهاء من أداء الطلاب امتحان مادة العلوم، حيث عبر الطلاب عن سهولة أسئلة امتحان العلوم، ومباشرة الأسئلة.

وفي السياق ذاته، قالت الطالبة مريم محمد، من مدرسة البساتين الإعدادية بنات، إن امتحان مادة العلوم جاء سهلا ومباشرا وبلا تعقيد.

وأضافت يمنى ياسر: "ختامه مسك الحمدلله العلوم سهل جدًا، وبعيد عن الألغاز اللي شوفناها في بعض الامتحانات".

وتابعت طالبة أخرى: "الامتحان كان سهلا جدًا.. وأسئلته مباشرة، والأغلبية مننا في اللجنة خلص الامتحان قبل نصف الوقت".

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022- 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات وحفاظًا على حقوق الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمي.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.