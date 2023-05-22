الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وباقي المحافظات| درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع اقتراب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يرتفع البحث عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وباقي المحافظات، وسط تخوف من الطلاب من ارتفاع الدرجات وعدم مقدرة البعض على دخول “الثانوي العام”.
 

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة، إلى 235 في المرحلة الثانية، أما المرحلة الأولى قد يكون 240 درجة مثل العام الماضي.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة


قد يصل تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الشرقية


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية، أعلى أو أقل من تنسيق السنة الماضية، والذي كان 238 درجة

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا،  230 درجة، وذلك خلال المرحلة الثانية:

تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية، أكثر من 235 درجة، ففي العام الماضي، جاء تنسيق المرحلة الأولى من 240 درجة، ثم انخفض في المرحلة الثانية إلى 235 درجة.


تنسيق الشهادة الاعدادية 2023


تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 أسيوط، أقل من العام الماضي، فقد جاء تنسيق الشهادة الإعدادية 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية، سيكون من مجموع من 230 درجة.  

تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية، سيكون من مجموع 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية، سيكون 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية.. ربما يكون في حدود 230 درجة.


 تنسيق الشهادة الإعدادية 2023


تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج، لـ258 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 كفر الشيخ لنحو 252 درجة أو لا يقل عن 250 درجة 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية 


قد يصل تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية لنحو 250 درجة 

تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط، لنحو 230 درجة إلى 240 درجة 

تنسيق الثانوية العامة 2023 قنا 


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 دمياط، لنحو 240 درجة إلى 250 درجة 

تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس


قد يصل تنسيق الثانوية العامة 2023 السويس، لنحو 225 إلى 235 درجة.

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